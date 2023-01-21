Россияне из минометов атаковали Сумскую и Черниговскую области: подробности

Военные отмечают, что с 11:10 до 11:25 поступила информация о шести приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Бачевск.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Позже, с 12:50 до 13:10 поступила информация о 10 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Студенок. В командовании добавили, что потерь среди личного состава и техники нет. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что 10 мин разорвались на улицах села Студенок, возле жилищ местных жителей.

"Вражеская взрывчатка попала и в один из домов, он полностью уничтожен. В нем как раз и был в момент обстрела 17-летний парень. Чудом выжил - его с многочисленными осколочными ранениями спасают медики Глуховской больницы", - добавил глава области.