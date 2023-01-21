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Россияне из минометов атаковали Сумскую и Черниговскую области: подробности

Фото: Россияне из минометов атаковали Сумскую и Черниговскую области (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 21 января, россияне нанесли удар по территории Сумской и Черниговской областей. В результате этого был ранен человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования "Север".

Военные отмечают, что с 11:10 до 11:25 поступила информация о шести приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Бачевск.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Позже, с 12:50 до 13:10 поступила информация о 10 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Студенок. В командовании добавили, что потерь среди личного состава и техники нет. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что 10 мин разорвались на улицах села Студенок, возле жилищ местных жителей.

"Вражеская взрывчатка попала и в один из домов, он полностью уничтожен. В нем как раз и был в момент обстрела 17-летний парень. Чудом выжил - его с многочисленными осколочными ранениями спасают медики Глуховской больницы", - добавил глава области.

Напомним, что в среду, 18 января, российские оккупанты нанесли минометный удар по Черниговской области.

В пятницу, 20 января, прокремлевские войска обстреляли 27 раз пограничное Сумской области.

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