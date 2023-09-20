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Росіяни з міномета обстріляли Торецьк і його околиці. Загинуло чотири людини

Фото: Наслідки ударів по Торецьку (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 20 вересня, з міномета обстріляли Торецьк у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

"Армія держави-агресора продовжує вбивати цивільне населення Донецької області та навмисне б'є з різних видів озброєння по районах, де відсутня будь-яка військова інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни вдарили 240-міліметровою активно-реактивною міною 3Ф2 системи 2С4 "Тюльпан" по місту Торецьку та його околицях. 

Жертви удару

Від влучання засобу ураження постраждало саме місто та смт Північне. У Торецьку внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинули 19-річна дівчина та 20-річний чоловік.

Під час обстрілу вони перебували в приватному житловому будинку. Ще двоє людей - 84-річна мати та її 60-річний син дістали поранення, несумісні з життям, на одній із вулиць Північного.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Ворожа атака зруйнувала приватні оселі й пошкодила господарські споруди. Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нещодавно окупанти обстріляли приватний будинок у смт Північне (Донецька область). Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.

Вчора окупанти атакували село в Донецькій області ракетами "Іскандер". Унаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей.

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