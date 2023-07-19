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Росіяни з міномета обстріляли село в Херсонській області: є поранена

Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 19 липня, з мінометів обстріляли село в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Армія РФ з міномета вдарила по житловому будинку в Ольгівці Тягинської громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у власній оселі поранення отримала 59-річна жінка. У неї діагностували уламкові поранення кінцівок та перелом руки.

Фото: Ольгівка (deepstatemap.live)

"Постраждалу шпиталізували, їй надається медична допомога", - додали в ОВА.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації українськими військовими Херсону, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Наприклад, внаслідок ударів по Бериславському району 12 липня, постраждав цивільний. Тоді ж ворог завдав артилерійського удару по житловим будинкам Гаврилівки Новоолександрівської громади.

Вчора окупанти обстріляли село в Херсонській області. Унаслідок ворожої артилерійської атаки постраждала жінка.

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