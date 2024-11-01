Росіяни мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях: деталі

Окупаційна влада РФ продовжує системну мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, із відкритих джерел стало відомо про таку практику на території Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Нещодавно стало відомо, що росіяни відправили підлітків із Запорізької області на військово-патріотичні збори на території РФ. Ці дані вдалося отримати із відкритих джерел.
Росія просуває мілітаризацію серед дітей, називаючи її "воєнно-прикладним спортом" та шляхом до "здорового й безпечного способу життя". Насправді ж це перетворює українських дітей на об’єкти пропаганди та підготовлює їх до участі у війні проти України, зазначає омбудсман. Він наголошує, що такі заходи порушують право дітей на мирне дитинство і є прямою підготовкою до участі у військових діях.
"Залучення дітей до воєнних дій суперечить Женевській конвенції про захист цивільного населення під час війни та Додатковому протоколу I, які прямо забороняють використання дітей у війні. Крім того, Римський статут Міжнародного кримінального суду визначає дії щодо вербування і використання дітей у міжнародному збройному конфлікті воєнним злочином", – зазначає Лубінець.
Водночас Росія використовує українських дітей у власних цілях з початку збройної агресії зі сторони РФ – 2014 року. Українська влада закликає міжнародну спільноту засудити дії Росії, посилити тиск на агресора та притягнути винних до відповідальності.
Раніше РБК-Україна писало, що з 2014 року Росія депортувала десятки тисяч українських дітей. Українські офіційні органи змогли ідентифікувати 19 546 дітей, яких було незаконно вивезено до РФ.
Українська влада працює над поверненням дітей із окупованих територій на Батьківщину. Так, 23 жовтня до України вдалося повернути ще 6 дітей.
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