Росіяни мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях: деталі

Нещодавно стало відомо, що росіяни відправили підлітків із Запорізької області на військово-патріотичні збори на території РФ. Ці дані вдалося отримати із відкритих джерел.

Росія просуває мілітаризацію серед дітей, називаючи її "воєнно-прикладним спортом" та шляхом до "здорового й безпечного способу життя". Насправді ж це перетворює українських дітей на об’єкти пропаганди та підготовлює їх до участі у війні проти України, зазначає омбудсман. Він наголошує, що такі заходи порушують право дітей на мирне дитинство і є прямою підготовкою до участі у військових діях.

"Залучення дітей до воєнних дій суперечить Женевській конвенції про захист цивільного населення під час війни та Додатковому протоколу I, які прямо забороняють використання дітей у війні. Крім того, Римський статут Міжнародного кримінального суду визначає дії щодо вербування і використання дітей у міжнародному збройному конфлікті воєнним злочином", – зазначає Лубінець.

Водночас Росія використовує українських дітей у власних цілях з початку збройної агресії зі сторони РФ – 2014 року. Українська влада закликає міжнародну спільноту засудити дії Росії, посилити тиск на агресора та притягнути винних до відповідальності.