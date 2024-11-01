Россияне милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях: детали

Недавно стало известно, что россияне отправили подростков из Запорожской области на военно-патриотическое собрание на территории РФ. Эти данные удалось получить из открытых источников.

Россия продвигает милитаризацию среди детей, называя ее "военно-прикладным спортом" и путем к "здоровому и безопасному образу жизни". На самом же деле это превращает украинских детей в объекты пропаганды и готовит их к участию в войне против Украины, отмечает омбудсман. Он пишет, что такие меры нарушают право детей на мирное детство и прямой подготовкой к участию в военных действиях.

"Привлечение детей к военным действиям противоречит Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительному протоколу I, прямо запрещающих использование детей в войне. Кроме того, Римский устав Международного уголовного суда определяет действия по вербовке и использованию детей в международном вооруженном конфликте военным преступлением", – отмечает Лубинец.

В то же время, Россия использует украинских детей в собственных целях с начала вооруженной агрессии со стороны РФ – 2014 года. Украинские власти призывают международное сообщество осудить действия России, усилить давление на агрессора и привлечь виновных к ответственности.