Росіяни менше застосовують дрони, більше - КАБи: яка ситуація на Таврійському напрямку

"Дві доби поспіль фіксується зменшення кількості застосування дронів-камікадзе. Втім ворог продовжує скидати КАБи. Тривають наземні піхотні атаки. Противник і далі сотнями втрачає живу силу", - повідомив Тарнавський.

За його словами, на різних напрямках все більше випадків, коли звичайні російські солдати відмовляються брати участь в активних наступальних діях. Окупанти продовжують поповнювати свої підрозділи ув’язненими.

"Цей, так званий "спецконтингент", російське командування вважає розхідним матеріалом. І без жалю кидає у м’ясні штурми", - зазначив командувач.

Водночас українські захисники стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, в районах Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького - відбито 23 атаки.

Також триває ведення наступальної операції ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Втрати ворога

Загальні втрати окупантів в операційній зоні ОСУВ "Таврія" склали 374 особи.

Українські бійці також знищили один танк та склад боєприпасів росіян.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень.

Зокрема, як пишуть в ранковому звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. Зокрема, ЗСУ просунулися на південь від Роботиного.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 28 листопада, склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 326 440 військових. Крім того, ЗСУ знищили три танки та три ББМ.