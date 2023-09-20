Росіяни на Мелітопольському напрямку перетворюють міста на фортеці, - Федоров

Російські окупанти на Мелітопольському напрямку перетворюють окуповані міста на фортеці. Військові РФ окопують річки та будують фортифікаційні споруди.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Окупанти розривають берег річки Молочної поблизу Мелітополя, з якої роблять болото, через яке буде складно пройти ЗСУ. Також продовжують будувати дамби, щоб ріки розливалися на поля", - розповів голова Мелітополя.

За словами Федорова, ворог будує підземні міста з морських контейнерів та завозить ліс-кругляк для побудови фортифікацій.

Ситуація в Мелітополі

Мелітопольський міський голова Іван Федоров сьогодні заявляв, що зранку в місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.

"В поки що окупованому Мелітополі "певео" рашистів не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад п'ять вибухів", - написав Федоров.

За його словами, найгучніше було в районі "Автокольорлиту".

Зауважимо, що російські війська окупували Мелітополь у перші місяці повномасштабного вторгнення. Однак останнім часом в місті часто чують "прильоти" по базах російських військ.

Також нагадаємо, що українські військові ведуть наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.

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