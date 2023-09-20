Россияне на Мелитопольском направлении превращают города в крепости, - Федоров

Российские оккупанты на Мелитопольском направлении превращают оккупированные города в крепости. Военные РФ окапывают реки и строят фортификационные сооружения.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Оккупанты разрывают берег реки Молочной вблизи Мелитополя, из которой делают болото, через которое будет сложно пройти ВСУ. Также продолжают строить дамбы, чтобы реки разливались на поля", - рассказал глава Мелитополя.

По словам Федорова, враг строит подземные города из морских контейнеров и завозит лес-кругляк для построения фортификаций.

Ситуация в Мелитополе

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сегодня заявлял, что утром в городе раздалось по меньшей мере пять взрывов.

"В пока оккупированном Мелитополе "певео" рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают о более пяти взрывах", - написал Федоров.

По его словам, громче всего было в районе "Автоцвета".

Заметим, что русские войска оккупировали Мелитополь в первые месяцы полномасштабного вторжения. Однако в последнее время в городе часто слышат "прилеты" по базам русских войск.

Также напомним, что украинские военные ведут наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.