Росіяни в Мелітополі позбавили людей з інвалідністю частини пільг. Мер розповів деталі

Росіяни в тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) скоротили частину пільг для людей з інвалідністю. Загарбникам не вистачає грошей на місцеве населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мелітопольського міського голову Івана Федорова .

"В Запорізькій області завелися окупанти-чудотворці: позбавляють людей інвалідності. Звісно, тільки на папері", - йдеться у заяві.

За словами Федорова, мелітопольці, які мали третю і другу групи інвалідності, повідомляють, що на думку російських лікарів вони - здорові. А значить, не мають права на пільги та медичну допомогу.

"Головна складова такого "дива" - відсутність коштів. Наступним "дивом" може стати різке зменшення категорій людей, що мають право на будь-які виплати", - додав мер міста.

На його думку, у Росії закінчуються кошти, тож економить вона на наших людях.

Життя на окупованих територіях

Центр національного спротиву повідомляв, що російські загарбники продовжують депортувати українських підлітків з тимчасово окупованих територій України до Росії. Вони вивезли дітей з психоневрологічного будинку-інтернату у тимчасово окупованій Херсонської області до Пензи, а саме до пансіону "Дім Вероніки".

Також Росія продовжує красти українське зерно. Аграріїв на тимчасово окупованих територіях змушують здавати врожаї, після чого їх вивозять до портів.

Вчора Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти в Луганській області вигадали новий спосіб, як змусити місцеве населення отримувати паспорти Російської Федерації.