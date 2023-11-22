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Россияне в Мелитополе лишили людей с инвалидностью части льгот. Мэр рассказал детали

Мелитополь, Среда 22 ноября 2023 16:09
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Россияне в Мелитополе лишили людей с инвалидностью части льгот. Мэр рассказал детали Архивное фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) сократили часть льгот для людей с инвалидностью. Захватчикам не хватает денег на местное население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

"В Запорожской области завелись оккупанты-чудотворцы: лишают людей инвалидности. Конечно, только на бумаге", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, мелитопольцы, которые имели третью и вторую группы инвалидности, сообщают, что по мнению российских врачей они - здоровы. А значит, не имеют права на льготы и медицинскую помощь.

"Главная составляющая такого "чуда" - отсутствие средств. Следующим "чудом" может стать резкое уменьшение категорий людей, имеющих право на какие-либо выплаты", - добавил мэр города.

По его мнению, у России заканчиваются средства, поэтому экономит она на наших людях.

Жизнь на оккупированных территориях

Центр национального сопротивления сообщал, что российские захватчики продолжают депортировать украинских подростков с временно оккупированных территорий Украины в Россию. Они вывезли детей из психоневрологического дома-интерната во временно оккупированной Херсонской области в Пензу, а именно в пансион "Дом Вероники".

Также Россия продолжает воровать украинское зерно. Аграриев на временно оккупированных территориях заставляют сдавать урожаи, после чего их вывозят в порты.

Вчера Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты в Луганской области придумали новый способ, как заставить местное население получать паспорта Российской Федерации.

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