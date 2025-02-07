Росіяни майже вдвічі збільшили кількість обстрілів прикордоння на півночі України, - ЗСУ

Російські окупанти майже вдвічі збільшили кількість обстрілів прикордонних територій Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Минулої доби під обстрілами опинилися близько 50 населених пунктів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.
"За минулу добу ми зафіксували збільшення активності обстрілів з боку ворога майже удвічі. Під обстрілами опинилися практично 50 населених пунктів прикордоння - це Чернігівська, Сумська, частина Харківської областей", - розповів Мисник.
За його словами, ворог намагається обстрілювати з різних видів озброєння: і реактивних систем залпового вогню, і ствольна артилерія, і міномети, але здебільшого застосовувалась авіаційна компонента - скиди з БПЛА, FPV-дронів, некеровані авіаракети з гелікоптерів, керовані авіабомби з літаків.
Як зазначив речник, на прикордонні противник задіює всі наявні типи безпілотників: дрони на оптоволокні, ударні БПЛА типу Shahed та "Герань-2", безпілотники зі скидами.
Мисник також розповів, що війська РФ застосовують тактику подвійного удару по цивільному населенню на прикордонних територіях.
"Здебільшого жертвами обстрілів або дронів стає цивільне населення прикордоння. Вони поцілюють і в житлові будинки, і в автотранспорт, в об'єкти критичної інфраструктури. Також є неодноразові випадки, коли застосовують тактику подвійного удару під час виконання Силами оборони евакуаційно-рятувальних заходів, завдають повторного удару", - додав він.
Водночас, за словами речника, активність застосування ворогом ДРГ зберігається. Зокрема, фіксуються випадки спроб їхнього проникнення на територію України.
"Активність застосування ворогом ДРГ зберігається, є такі поодинокі випадки (спроби проникнення ДРГ - ред.). В нас є протидиверсійні резерви та всі наші військові технічні напрацювання для їхнього своєчасного виявлення. Ми вивчаємо їхню тактику", - зазначив Мисник.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що російська армія почала частіше атакувати Сумську та Чернігівську області авіаційними бомбами. Таким чином ворог намагається змусити українські війська обороняти всю прикордонну зону.
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