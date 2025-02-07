Росіяни майже вдвічі збільшили кількість обстрілів прикордоння на півночі України, - ЗСУ

"За минулу добу ми зафіксували збільшення активності обстрілів з боку ворога майже удвічі. Під обстрілами опинилися практично 50 населених пунктів прикордоння - це Чернігівська, Сумська, частина Харківської областей", - розповів Мисник.

За його словами, ворог намагається обстрілювати з різних видів озброєння: і реактивних систем залпового вогню, і ствольна артилерія, і міномети, але здебільшого застосовувалась авіаційна компонента - скиди з БПЛА, FPV-дронів, некеровані авіаракети з гелікоптерів, керовані авіабомби з літаків.

Як зазначив речник, на прикордонні противник задіює всі наявні типи безпілотників: дрони на оптоволокні, ударні БПЛА типу Shahed та "Герань-2", безпілотники зі скидами.

Мисник також розповів, що війська РФ застосовують тактику подвійного удару по цивільному населенню на прикордонних територіях.

"Здебільшого жертвами обстрілів або дронів стає цивільне населення прикордоння. Вони поцілюють і в житлові будинки, і в автотранспорт, в об'єкти критичної інфраструктури. Також є неодноразові випадки, коли застосовують тактику подвійного удару під час виконання Силами оборони евакуаційно-рятувальних заходів, завдають повторного удару", - додав він.

Водночас, за словами речника, активність застосування ворогом ДРГ зберігається. Зокрема, фіксуються випадки спроб їхнього проникнення на територію України.

"Активність застосування ворогом ДРГ зберігається, є такі поодинокі випадки (спроби проникнення ДРГ - ред.). В нас є протидиверсійні резерви та всі наші військові технічні напрацювання для їхнього своєчасного виявлення. Ми вивчаємо їхню тактику", - зазначив Мисник.