Россияне почти вдвое увеличили количество обстрелов приграничья на севере Украины, - ВСУ

"За прошедшие сутки мы зафиксировали увеличение активности обстрелов со стороны врага почти вдвое. Под обстрелами оказались практически 50 населенных пунктов приграничья - это Черниговская, Сумская, часть Харьковской областей", - рассказал Мысник.

По его словам, враг пытается обстреливать из различных видов вооружения: и реактивных систем залпового огня, и ствольная артиллерия, и минометы, но в основном применялась авиационная компонента - сбросы с БПЛА, FPV-дронов, неуправляемые авиаракеты с вертолетов, управляемые авиабомбы с самолетов.

Как отметил спикер, на границе противник задействует все имеющиеся типы беспилотников: дроны на оптоволокне, ударные БПЛА типа Shahed и "Герань-2", беспилотники со сбросами.

Мысник также рассказал, что войска РФ применяют тактику двойного удара по гражданскому населению на приграничных территориях.

"В основном жертвами обстрелов или дронов становится гражданское население приграничья. Они попадают и в жилые дома, и в автотранспорт, в объекты критической инфраструктуры. Также есть неоднократные случаи, когда применяют тактику двойного удара во время выполнения Силами обороны эвакуационно-спасательных мероприятий, наносят повторный удар", - добавил он.

В то же время, по словам спикера, активность применения врагом ДРГ сохраняется. В частности, фиксируются случаи попыток их проникновения на территорию Украины.

"Активность применения врагом ДРГ сохраняется, есть такие единичные случаи (попытки проникновения ДРГ - ред.). У нас есть противодиверсионные резервы и все наши военные технические наработки для их своевременного выявления. Мы изучаем их тактику", - отметил Мысник.