Росіяни майже в півтора рази посилили повітряну розвідку в Харківській області, - ЗСУ

"Повітряна розвідка противника посилилася приблизно на 40%. Він проводить її як вдень, так і вночі", - наголосив Саранцев.

За його словами, цілями росіян можуть бути:

виявлення підрозділів Сил оборони для подальшого вогневого ураження;

складання оптимального маршруту пересування для власного особового складу та техніки.

Також Саранцев уточнив, що за допомогою повітряної розвідки росіяни можуть намагатись знайти маршрути для логістики.

"Він намагається для себе вишукувати нові маршрути для проведення заходів логістичного забезпечення. Тому що наші FPV-дрони не дають спокійно жити, не дають спокійно переміщатися з якоюсь метою - чи то для штурмів, чи для доставки провіанту чи боєкомплекту на передові позиції", - розповів спікер ОТУ.

За його словами, вчора, 15 вересня, російські окупанти намагалися за допомогою автомобілів перекинути особовий склад у Вовчанськ, але по технікці було завдано удару. Автомобілі частково знищили разом з окупантами.