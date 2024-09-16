RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне почти в полтора раза усилили воздушную разведку в Харьковской области, - ВСУ

Иллюстративное фото: россияне активно применяют разведывательные дроны в Харьковской области (t.me/milinua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты значительно усилили разведку в Харьковской области. Для этого они используют свои беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОТГ "Харьков" Виталия Саранцева в эфире телемарафона.

"Воздушная разведка противника усилилась примерно на 40%. Он проводит ее как днем, так и ночью", - подчеркнул Саранцев. 

По его словам, целями россиян могут быть:

  • обнаружение подразделений Сил обороны для дальнейшего огневого поражения;
  • составление оптимального маршрута передвижения для собственного личного состава и техники. 

Также Саранцев уточнил, что при помощи воздушной разведки россияне могут пытаться найти маршруты для логистики. 

"Он пытается для себя выискивать новые маршруты для проведения мероприятий логистического обеспечения. Потому что наши FPV-дроны не дают спокойно жить, не дают спокойно перемещаться с какой-либо целью - будь то для штурмов или для доставки провианта или боекомплекта на передовые позиции", - рассказал спикер ОТГ. 

По его словам, вчера, 15 сентября, российские оккупанты пытались при помощи автомобилей перебросить личный состав в Волчанск, но по технике был нанесен удар. Автомобили частично уничтожили вместе с оккупантами. 

Что предшествовало

Напомним, еще несколько дней назад Генштаб ВСУ сообщал о том, что россияне пытались штурмовать позиции украинских защитников в районе Волчанска.

Но их попытки наступления не достигли успеха - украинские воины смогли отбить вражеские атаки.

Также мы писали, что, по словам воинов из подразделения "Хартия", россияне пытаются отбить утраченные позиции в Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВолчанскХарьковВойна в УкраинеДрони