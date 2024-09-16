Россияне почти в полтора раза усилили воздушную разведку в Харьковской области, - ВСУ

"Воздушная разведка противника усилилась примерно на 40%. Он проводит ее как днем, так и ночью", - подчеркнул Саранцев.

По его словам, целями россиян могут быть:

обнаружение подразделений Сил обороны для дальнейшего огневого поражения;

составление оптимального маршрута передвижения для собственного личного состава и техники.

Также Саранцев уточнил, что при помощи воздушной разведки россияне могут пытаться найти маршруты для логистики.

"Он пытается для себя выискивать новые маршруты для проведения мероприятий логистического обеспечения. Потому что наши FPV-дроны не дают спокойно жить, не дают спокойно перемещаться с какой-либо целью - будь то для штурмов или для доставки провианта или боекомплекта на передовые позиции", - рассказал спикер ОТГ.

По его словам, вчера, 15 сентября, российские оккупанты пытались при помощи автомобилей перебросить личный состав в Волчанск, но по технике был нанесен удар. Автомобили частично уничтожили вместе с оккупантами.