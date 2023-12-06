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Росіяни мають три лінії оборони, ЗСУ вже пройшли дві, - Міноборони

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові знаходяться між другою і третьою лінією оборони росіян. Україна має план зі звільнення територій на 2024 рік.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Fox News.

Умєров заявив, що окупанти мають три лінії оборони на фронті в Україні. За його словами, ЗСУ пройшли другу лінії і знаходяться перед третьою. 

"Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її. Зараз ми маємо план на 2024 рік", - сказав міністр.

Глава Міноборони наголосив, що вихід на кордони 1991 року залишається стратегічною перемогою для України. Умєров на запитання журналіста про те, чи можливе врегулювання, якщо війна розтягнеться на роки, відповів, що ц

"Це буде тривати і знищувати демократію. Вони (росіяни, - ред.) вважають, що Україна і українці не мають існувати", - заявив він.

Крім того, міністр відзначив плани України приєднатися до НАТО. За його словами, всі розрахунки на наступний рік, закупівлі і планування операцій проходитися за стандартами НАТО.

Умєров також прокоментував скандали з корупцією та закупками у Міноборони. Він заявив, що зараз проходять тендери, конкурси та аудити. Глава Міноборони додав, що відомство готове запросити зовнішніх аудиторів для перехресної перевірки.

Лінії оборони росіян

Варто зазначити, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, українські генерали та експерти наголошували, що мінні поля та оборонні рубежі стали головною перепоною українського контрнаступу на півдні.

У вересні командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські війська прорвали першу лінію оборони Росії у Запорізькій області. За його словами, це була головна лінія оборони окупантів.

Також була інформація, що українські воїни дійшли до другої лінії оборони росіян у районі населених пунктів Роботине та Вербове у Запорізькій області. Проте інформації про її прорив не було.

 

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