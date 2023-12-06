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У россиян три линии обороны, ВСУ уже прошли две, - Минобороны

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные находятся между второй и третьей линией обороны россиян. У Украины есть план по освобождению территорий на 2024 год.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News.

Умеров заявил, что оккупанты имеют три линии обороны на фронте в Украине. По его словам, ВСУ прошли вторую линию и находятся перед третьей.

"Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. Сейчас у нас есть план на 2024 год", - сказал министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что выход на границы 1991года остается стратегической победой для Украины. Умеров на вопрос журналиста о том, возможно ли урегулирование, если война растянется на годы, ответил, что

"Это будет продолжаться и уничтожать демократию. Они (россияне, - ред.) считают, что Украина и украинцы не должны существовать", - заявил он.

Кроме того, министр наполним про планы Украины присоединиться к НАТО. По его словам, все расчеты на следующий год, закупки и планирование операций проходят по стандартам НАТО.

Умеров также прокомментировал скандалы с коррупцией и закупками в Минобороны. Он заявил, что сейчас проходят тендеры, конкурсы и аудиты. Глава Минобороны добавил, что ведомство готово пригласить внешних аудиторов для перекрестной проверки.

Линии обороны россиян

Стоит отметить, что ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинские генералы и эксперты отмечали, что минные поля и оборонные рубежи стали главной преградой украинского контрнаступления на юге.

В сентябре командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожской области. По его словам, это была главная линия обороны оккупантов.

Также была информация, что украинские воины дошли до второй линии обороны россиян в районе населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области. Однако информации о ее прорыве не было.

 

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