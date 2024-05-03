Росіяни мають ресурси для активності на півночі України, - ЦПД

"Станом на зараз, угруповання військ РФ "Сєвєр" не має ресурсів для наступу на Харків. Втім, воно має ресурси для активності на північному кордоні", - розповів він.

Водночас, за його словами, росіяни мають ресурси для тактичних дій на Куп‘янському напрямку Харківської області.

Ситуація на фронті

На фронті в Україні за добу, за даними Генштабу ЗСУ, зафіксовано 134 бойові зіткнення. Зокрема, на Авдіївському напрямку українські сили оборони відбили понад третину атак.

Крім того, в Інституті вивчення війни, коментуючи успіхи українських сил на фронті, зазначили, що ЗСУ нещодавно покращили свої тактичні позиції в районі Серебрянського лісництва.

У свою чергу, російські загарбники просунулися на північ від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) та на південь від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).