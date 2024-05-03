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У россиян есть ресурсы для активности на севере Украины, - ЦПД

Фото: у россиян есть ресурс для активных действий на северной границе в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

У российской группировки войск, сосредоточенной на севере Украины, есть ресурсы для активности на этом участке фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"По состоянию на данный момент, у группировки войск России "Север" нет ресурсов для наступления на Харьков. Впрочем, у нее есть ресурсы для активности на северной границе", - рассказал он.

В то же время, по его словам, у россиян есть ресурсы для тактических действий на Купянском направлении Харьковской области.

Ситуация на фронте

На фронте в Украине за сутки, про данным Генштаба ВСУ, зафиксировано 134 боевых столкновения. В частности, на Авдеевском направлении украинские силы обороны отбили больше трети атак. 

Кроме того, в Институте изучения войны, комментируя успехи укрианских сил на фронте, отметили, что ВСУ недавно улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества.

В свою очередь, российские захватчики продвинулись к северу от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) и к югу от Первомайского (к юго-западу от Авдеевки).

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Война в Украине