У россиян есть ресурсы для активности на севере Украины, - ЦПД

"По состоянию на данный момент, у группировки войск России "Север" нет ресурсов для наступления на Харьков. Впрочем, у нее есть ресурсы для активности на северной границе", - рассказал он.

В то же время, по его словам, у россиян есть ресурсы для тактических действий на Купянском направлении Харьковской области.

Ситуация на фронте

На фронте в Украине за сутки, про данным Генштаба ВСУ, зафиксировано 134 боевых столкновения. В частности, на Авдеевском направлении украинские силы обороны отбили больше трети атак.

Кроме того, в Институте изучения войны, комментируя успехи укрианских сил на фронте, отметили, что ВСУ недавно улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества.

В свою очередь, российские захватчики продвинулись к северу от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) и к югу от Первомайского (к юго-западу от Авдеевки).