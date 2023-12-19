Росіяни масово викрадають мешканців окупованих територій, - ЦНС

"Росіяни викрадають людей родинами, просто за наводкою колаборантів, у підозрах в нелояльності до окупантів. Нерідко жертвами доносів є ті, до кого колаборанти мають особисту неприязнь", - інформують в ЦНС.

Зазначається, що всім затриманим висувають звинувачення у "екстремізмі" або "держзраді".

Так, за наявною інформацією, минулого тижня було викрадено понад 50 осіб, більшість з яких проживала в АР Крим.

"До затриманих в багатьох випадках не пускають родичів", - зауважують в Центрі.

У повідомленні наостанок підкреслили, що всі дотичні особи до репресій українців будуть встановлені та покарані.