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Росіяни масово викрадають мешканців окупованих територій, - ЦНС

Фото: росіяни продовжують викрадати українців на окупованих територіях (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни продовжують масово викрадати українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Таким чином загарбники намагаються посилити репресивний режим у нелояльних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни викрадають людей родинами, просто за наводкою колаборантів, у підозрах в нелояльності до окупантів. Нерідко жертвами доносів є ті, до кого колаборанти мають особисту неприязнь", - інформують в ЦНС.

Зазначається, що всім затриманим висувають звинувачення у "екстремізмі" або "держзраді".

Так, за наявною інформацією, минулого тижня було викрадено понад 50 осіб, більшість з яких проживала в АР Крим.

"До затриманих в багатьох випадках не пускають родичів", - зауважують в Центрі. 

У повідомленні наостанок підкреслили, що всі дотичні особи до репресій українців будуть встановлені та покарані. 

Депортація цивільних українців у РФ

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджують Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Київ заявляє, що близько 20 тисяч неповнолітніх було вивезено з України до Росії або на контрольовану РФ територію без згоди сім'ї чи опікунів. Що є військовим злочином.

Ця справа призвела до того, що президенту Росії Володимиру Путіну та уповноваженій у справах дітей Марії Львової-Бєлової було видано ордери на арешт МКС.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

Напередодні омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що у полоні росіян перебувають 28 тисяч цивільних українців. Такі дії свідчать про сплановану систему придушення опору і волі.

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