Росіяни масово тікають з Запорізької області: у розшуку більше 200 осіб, - Генштаб

Протягом 28 грудня росіяни завдали двох авіаційних та двох ракетних ударів, а також здійснили більше десяти обстрілів з РСЗВ.

Окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках ворог обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, ознак формування наступальних угруповань не фіксують. На останньому під артилерійські та мінометні обстріли потрапили райони населених пунктів Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Стариця, Дворічна, Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках загарбники обстріляли райони більше 20 населених пунктів. Серед них - Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва в Луганській області, а також Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку під вогонь противника також потрапили райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Білогорівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк у Донецькій області.

На Авдіївському напрямку росіяни стріляли з танків, мінометів та ствольної артилерії у райони Бердичів, Авдіївки, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу ворога зазнали Времівка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка у Донецькій області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник вогнем артилерії тероризували жителів понад 25 населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Малинівка, Чарівне і Дорожнянка Запорізької області та Республіканець, Козацьке і Львове у Херсонській області. Від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та саме місто Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Окрім того, російські військові та найманці окупаційних військ масово залишають місця несення служби на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області. Для розшукових заходів в місто Приморськ направлено окремі підрозділи Росгвардії. За попередніми даними у розшуку перебуває понад 200 осіб.

До того ж, українська авіація протягом 28 грудня завдала чотири удари по районах зосередження росіян, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.