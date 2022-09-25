Росіяни масово обстріляли Донецьку область: є руйнування та постраждалі

Російські війська масово обстріляли Донецьку область. Внаслідок ворожих атак є руйнування та постраждалі серед цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

В ніч на 25 вересня армія РФ з ЗРК С-300 вдарила по Андріївці у Великоновосілківській громаді. Пошкоджено три будинки та місцеву школу.

Ввечері окупанти обстріляли Красногорівку, внаслідок чого постраждала людини. Також ворог вночі та під ранок вдарив з артилерії по центральній частині Авдіївки.

У Святогірську ворожі снаряди влучили у багатоповерховий будинок, в результаті чого 6 осіб отримали поранення. У Хрестищі пошкоджено два приватних будинки.

У Бахмутському районі росіяни стріляли касетними снарядами по Часовоярській громаді. На щастя, без постраждалих.

Фото: окупанти вночі та зранку обстріляли Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)