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Росіяни масово обстріляли Донецьку область: є руйнування та постраждалі

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Донецька область, Неділя 25 вересня 2022 11:32
Росіяни масово обстріляли Донецьку область: є руйнування та постраждалі Фото: окупанти обстріляли Святогірськ та Авдіївку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська масово обстріляли Донецьку область. Внаслідок ворожих атак є руйнування та постраждалі серед цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

В ніч на 25 вересня армія РФ з ЗРК С-300 вдарила по Андріївці у Великоновосілківській громаді. Пошкоджено три будинки та місцеву школу.

Ввечері окупанти обстріляли Красногорівку, внаслідок чого постраждала людини. Також ворог вночі та під ранок вдарив з артилерії по центральній частині Авдіївки.

У Святогірську ворожі снаряди влучили у багатоповерховий будинок, в результаті чого 6 осіб отримали поранення. У Хрестищі пошкоджено два приватних будинки.

У Бахмутському районі росіяни стріляли касетними снарядами по Часовоярській громаді. На щастя, без постраждалих.

Росіяни масово обстріляли Донецьку область: є руйнування та постраждалі

Фото: окупанти вночі та зранку обстріляли Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, за добу, 23 вересня, у Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів 17 осіб отримали поранення, ще семеро загинули.

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