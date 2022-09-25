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Россияне массово обстреляли Донецкую область: есть разрушения и пострадавшие

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Донецкая область, Воскресенье 25 сентября 2022 11:32
Россияне массово обстреляли Донецкую область: есть разрушения и пострадавшие Фото: оккупанты обстреляли Святогорск и Авдеевку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска массово обстреляли Донецкую область. В результате вражеских атак есть разрушения и пострадавшие среди гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

В ночь на 25 сентября армия РФ из ЗРК С-300 ударила по Андреевке в Великоновоселковской общине. Повреждены три дома и местная школа.

Вечером оккупанты обстреляли Красногоровку, в результате чего пострадал человек. Также враг ночью и под утро ударил из артиллерии по центральной части Авдеевки.

В Святогорске вражеские снаряды попали в многоэтажное здание, в результате чего 6 человек получили ранения. В Крестище повреждены два частных дома.

В Бахмутском районе россияне стреляли кассетными снарядами по Часовоярской общине. К счастью, без пострадавших.

Россияне массово обстреляли Донецкую область: есть разрушения и пострадавшие

Фото: оккупанты ночью и утром обстреляли Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, за сутки, 23 сентября, в Донецкой области в результате вражеских обстрелов 17 человек получили ранения, еще семь погибли.

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