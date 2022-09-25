Россияне массово обстреляли Донецкую область: есть разрушения и пострадавшие
Российские войска массово обстреляли Донецкую область. В результате вражеских атак есть разрушения и пострадавшие среди гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
В ночь на 25 сентября армия РФ из ЗРК С-300 ударила по Андреевке в Великоновоселковской общине. Повреждены три дома и местная школа.
Вечером оккупанты обстреляли Красногоровку, в результате чего пострадал человек. Также враг ночью и под утро ударил из артиллерии по центральной части Авдеевки.
В Святогорске вражеские снаряды попали в многоэтажное здание, в результате чего 6 человек получили ранения. В Крестище повреждены два частных дома.
В Бахмутском районе россияне стреляли кассетными снарядами по Часовоярской общине. К счастью, без пострадавших.
Фото: оккупанты ночью и утром обстреляли Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Напомним, за сутки, 23 сентября, в Донецкой области в результате вражеских обстрелов 17 человек получили ранения, еще семь погибли.
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