Росіяни масово біжать із Криму, пробки на мосту перевищили 5 кілометрів, - ЗМІ
Росіяни намагаються залишити Крим, другого дня спостерігаються величезні пробки при в'їзді на Керченський міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Очевидці зазначають, що перед Кримським мостом на виїзд із Кримського півострова сформувалася черга у кілька сотень автомобілів. Сьогодні вранці пробка розтяглася на 5 кілометрів. Водії та їхні пасажири годинами стоять у черзі.
Також повідомляється, що всі легковики перед заїздом на Керченський міст заїжджають до пункту огляду. Також на мосту діє обмеження швидкості.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мості спалахнула потужна пожежа після вибуху. Російські ЗМІ повідомляли, що це призвело до руйнування двох прольотів переправи та пошкодження 1,3 кілометра залізничного полотна.
Детальніше про вибух на Кримському мості і як це може вплинути на війну, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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