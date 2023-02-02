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Росіяни масовано обстрілюють село у Херсонській області, відомо про чотирьох поранених

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Херсонська область, Четвер 02 лютого 2023 15:04
Росіяни масовано обстрілюють село у Херсонській області, відомо про чотирьох поранених Ілюстративне фото: росіяни масовано обстрілюють село у Херсонській області, відомо про чотирьох поранених (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти масовано обстрілюють селище Комишани у Херсонській області. Вже відомо про чотирьох поранених внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

За його словами, уламками ворожих боєприпасів було травмовано двох жінок, чоловіка та 5-річного хлопчика.

Дитина перебуває у стані середньої важкості. Всіх потерпілих госталізували до медзакладів, там їм надають необхідну допомогу.

Він закликав жителів Комишан спускатися до погребів або підвалів та перебувати там до завершення атак.

РБК-Україна повідомляло, що росіяни сьогодні зранку вже обстрілювали Комишани. Внаслідок атаки загинула жінка.

Окрім того, вчора загарбники били по території Херсонської області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА, чотири людини зазнали поранень.

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