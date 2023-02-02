Россияне массированно обстреливают село в Херсонской области, известно о четырех раненых
Российские оккупанты массированно обстреливают село Комышаны в Херсонской области. Уже известно о четырех раненых в результате вражеской атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.
По его словам, обломками вражеских боеприпасов были травмированы две женщины, мужчина и 5-летний мальчик.
Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Всех пострадавших гостализовали в медучреждения, там им оказывают необходимую помощь.
Он призвал жителей Комишан спускаться в погребы или подвалам и находиться там до завершения атак.
РБК-Украина сообщало, что россияне сегодня утром уже обстреливали Комышаны. В результате атаки погибла женщина.
Кроме того, вчера захватчики били по территории Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА, четыре человека получили ранения.
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