UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни масовано обстріляли Білозерку Херсонської області, є загиблий та поранені

Фото: Росіяни масовано обстріляли Білозерку Херсонської області, є загиблий та поранені (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи масовано вдарили по Білозерці Херсонської області. Внаслідок ударів є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє - поранені. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищено й обʼєкт критичної інфраструктури. Нині Білозерка і навколишні села - без електропостачання", - пише Прокудін. 

За словами Прокудіна, як щойно безпекова ситуація дозволить, енергетики почнуть роботу, аби якнайшвидше повернути світло в оселі цивільних. 

Кількість постраждалих зросла 

"За уточненою інформацією, постраждали пʼятеро людей.  Тіло загиблого чоловіка рятувальники дістали з-під завалів будинку", - пише Прокудін. 

 

Фото: Росіяни масовано обстріляли Білозерку Херсонської області, є загиблий та поранені (t.me/olexandrprokudin)

Внаслідок обстрілу поранення отримали: 

  • троє жінок, 28, 56 й 34 роки; 
  • 62-річний чоловік. 

Усіх потерпілих було доставлено до лікарні. 

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 15 листопада, російські терористи здійснили 94 обстріли, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ДШК, СПГ, С-60, БПЛА та авіації. Зокрема по Херсону ворог випустив 45 снарядів.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області та навчальний заклад у Херсонському районі. Через російську агресію одна людина дістала поранення", - заявив Прокудін. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна в Україні