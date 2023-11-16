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Россияне массированно обстреляли Белозерку Херсонской области, есть погибший и раненые

Фото: Россияне массированно обстреляли Белозерку Херсонской области, есть погибший и раненые (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы массированно ударили по Белозерке Херсонской области. В результате ударов есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"По предварительной информации, один человек погиб, еще двое - ранены. Вражеским огнем повреждены жилые дома и продуктовый магазин. Уничтожен и объект критической инфраструктуры. Сейчас Белозерка и окрестные села - без электроснабжения", - пишет Прокудин. 

По словам Прокудина, как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики начнут работу, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома гражданских. 

Количество пострадавших возросло 

"По уточненной информации, пострадали пять человек.  Тело погибшего мужчины спасатели достали из-под завалов дома", - пишет Прокудин. 

 

Фото: Россияне массированно обстреляли Белозерку Херсонской области, есть погибший и раненые (t.me/olexandrprokudin)

В результате обстрела ранения получили: 

  • трое женщин, 28, 56 и 34 года; 
  • 62-летний мужчина. 

Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 15 ноября, российские террористы совершили 94 обстрела, выпустив 531 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ДШК, СПГ, С-60, БПЛА и авиации. В частности по Херсону враг выпустил 45 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и учебное заведение в Херсонском районе. Из-за российской агрессии один человек получил ранения", - заявил Прокудин.

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