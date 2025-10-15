Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Обстріл України 15 жовтня

Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня російські війська здійснили чергову масовану атаку дронами по території України.

Противник випустив 113 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей з території Росії - з районів Міллєрово, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська. Близько 50 з них - "Шахеди".

Протиповітряною обороною збито або подавлено 86 дронів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 26 влучань ударних безпілотників у 11 населених пунктах, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.

Зокрема, масованої атаки дронів зазнала Дніпропетровська область. Попередньо, над регіоном збили 37 дронів, проте декілька "Шахедів" таки влучили в цілі, спричинивши руйнування та пожежі.

Також вночі російські дрони знову атакували Чернігівщину. У Чернігові сталася пожежа на цивільному об’єкті, а в Семенівці дрон влучив у житловий будинок.