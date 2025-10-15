UA

Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Фото: росіяни масовано атакують Україну "Шахедами" 15 жовтня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 15 жовтня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Станом на 22:32 повітряну тривогу оголосили в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

При цьому військові попереджають, що російські дрони фіксують:

  • Групи БПЛА на південному сході Харківщини, курс західний;
  • БПЛА на сході Полтавщини, курс західний;
  • БПЛА у центрі Чернігівщини, курс західний та південний;
  • БПЛА у центрі Сумщини, курс південно-західний;
  • Розвідувальні БПЛА в р-ні Запоріжжя;
  • Ворожий БПЛА у напрямку Кам'янського зі сходу.

Оновлено 22:53

  • Броварський р-н. (Київщина) - загроза ударних БПЛА.

Карта повітряних тривог станом на 22:32

Обстріл України 15 жовтня

Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня російські війська здійснили чергову масовану атаку дронами по території України.

Противник випустив 113 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей з території Росії - з районів Міллєрово, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська. Близько 50 з них - "Шахеди".

Протиповітряною обороною збито або подавлено 86 дронів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 26 влучань ударних безпілотників у 11 населених пунктах, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.

Зокрема, масованої атаки дронів зазнала Дніпропетровська область. Попередньо, над регіоном збили 37 дронів, проте декілька "Шахедів" таки влучили в цілі, спричинивши руйнування та пожежі.

Також вночі російські дрони знову атакували Чернігівщину. У Чернігові сталася пожежа на цивільному об’єкті, а в Семенівці дрон влучив у житловий будинок.

