Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів
Російські війська ввечері 20 червня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Перші безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 20:00. Вони рухалися через Сумську область, а потім курсом на Запорізьку та Дніпропетровську.
Наразі Повітряні сили повідомляють про такий рух ворожих дронів:
- Нові групи ворожих ударних БПЛА заходять в повітряний простір Сумщини, Чернігівщини, Запоріжжя.
- Ворожі БПЛА з південного сходу у напрямку Кривого Рогу та Запоріжжя.
- Декілька груп ворожих БПЛА з Чернігівщини рухаються в напрямку Київщини.
- Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БПЛА з північного заходу.
- Київська область - загроза застосування ворогом ударних БПЛА.
- Ворожі БПЛА з південного сходу в напрямку Чернігова та Запоріжжя.
Оновлено 22:02
- БПЛА у напрямку Запоріжжя, Кривого Рогу та Харкова.
- Ворожі дрони біля Сум.
Оновлено 22:30
- Декілька десятків БПЛА в центральній частині та на заході Сумщини, курс - південний/південно-західний.
- Декілька десятків БПЛА на сході Чернігівщини, курс - південно-західний, на півдні - курс західний/південно-західний.
- БПЛА на заході Харківщини, курс - південний/південно-східний.
- Нові групи БПЛА заходять на сході Харківщини з ТОТ Луганщини, курс - західний/південно-західний.
- БПЛА на сході Київщини, курс - західний.
- БПЛА на сході Черкащини, курс - південно-західний.
- БПЛА на сході Полтавщини, курс - східний.
- БПЛА на північному заході Запорізької області, курс - західний.
- БПЛА на заході Дніпропетровщини, курс - північно-західний.
- БПЛА на північному сході Миколаївщини, курс - північно-західний.
- Ворожі БпЛА з північного сходу у напрямку Полтави.
Карта повітряних тривог станом на 22:30
Обстріл України 20 червня
Нагадаємо, війська РФ у ніч з 19 на 20 червня атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед", що летіли з шести напрямків. Сили ППО знищили 70 ворожих дронів.
Сьогодні вночі, під ударом росіян була Одеса. Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, в одному з будинків сталася пожежа.
Також в місті виникли масштабні пожежі. Зокрема, полум'я охопило 4-поверховий будинок. Надзвичайники врятували з місця події 3 людини, ще 6 евакуювали.
Під час рятувальники робіт на рятувальників обвалилися конструкції. Три вогнеборці постраждали, однак вони в лікарні і їх стан стабільний.
Також постраждав 23-поверховий житловий будинок. Зокрема, загорілися 18, 19 та 20 поверхи. З будівлі евакуювали 600 людей, а із заблокованої квартири врятували трьох осіб. Двоє з них є дітьми.
Більше подробиць про нічну атаку РФ на Одесу - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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