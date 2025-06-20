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Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Пятница 20 июня 2025 21:55
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Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов Фото: россияне массированно атакуют Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 20 июня запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Первые беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 20:00. Они двигались через Сумскую область, а затем курсом на Запорожскую и Днепропетровскую.

Сейчас Воздушные силы сообщают о таком движении вражеских дронов:

  • Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумщины, Черниговщины, Запорожья.
  • Вражеские БПЛА с юго-востока в направлении Кривого Рога и Запорожья.
  • Несколько групп вражеских БПЛА с Черниговщины движутся в направлении Киевщины.
  • Харьковская область - угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-запада.
  • Киевская область - угроза применения врагом ударных БПЛА.
  • Вражеские БПЛА с юго-востока в направлении Чернигова и Запорожья.

Обновлено 22:02

  • БПЛА в направлении Запорожья, Кривого Рога и Харькова.
  • Вражеские дроны возле Сум.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:55

Россияне массированно атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где угроза ударов

Обстрел Украины 20 июня

Напомним, войска РФ в ночь с 19 на 20 июня атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед", летевшими с шести направлений. Силы ПВО уничтожили 70 вражеских дронов.

Сегодня ночью, под ударом россиян была Одесса. Сообщается, что в результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в одном из домов произошел пожар.

Также в городе возникли масштабные пожары. В частности, пламя охватило 4-этажный дом. Чрезвычайники спасли с места происшествия 3 человека, еще 6 эвакуировали.

Во время спасатели работ на спасателей обрушились конструкции. Три пожарные пострадали, однако они в больнице и их состояние стабильное.

Также пострадал 23-этажный жилой дом. В частности, загорелись 18, 19 и 20 этажи. Из здания эвакуировали 600 человек, а из заблокированной квартиры спасли трех человек. Двое из них являются детьми.

Больше подробностей о ночной атаке РФ на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.

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