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Росіяни в Маріуполі замінували мости та готуються до битви, - радник мера

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Понеділок 24 липня 2023 20:24
Росіяни в Маріуполі замінували мости та готуються до битви, - радник мера Фото: росіяни в Маріуполі замінували мости та готуються до битви (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові у тимчасово окупованому Маріуполі замінували всі мости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його даними, росіяни збудували навколо мостів оборонні споруди.

"Тепер прохід мостами обмежено, а територію оборонних споруд обнесено парканом. Попри всі бла-бла-бла пропаганди росіяни реально та міцно готуються до неминучої битви за Маріуполь", - написав він.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська окупували Маріуполь Донецької області у перші місяці війни. Захисники міста чинили опір ворогові, перебуваючи тривалий час в оточенні.

Останнім часом у місті та біля нього почастішали вибухи, постійно відбуваються "прильоти" центрами дислокації окупантів, а також місцями зберігання російської військової техніки, яка базується в захопленому місті.

Так, вранці 13 липня стало відомо, що в Маріуполі було завдано удару по казармах кадировців. Щоб спробувати мінімізувати наслідки удару, тіла вбитих вивозились уночі.

Також увечері 12 липня в окупованому Маріуполі місцеві жителі почули вибухи. За словами очевидців, після серії вибухів над узбережжям у Маріупольському районі почали фіксувати активну роботу ворожої авіації та систем протиповітряної оборони.

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Маріуполь Війна Росії проти України
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