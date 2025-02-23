Росіяни маніпулюють дітьми на окупованих територіях через ідеологічні програми, - ЦНС

Російські адміністрації на тимчасово окупованих територіях України використовують дітей як інструмент для нав’язування власної ідеології. Особливе занепокоєння викликає те, що пропагандистські заходи спрямовані навіть на наймолодших школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

За даними центру, дітей з першого класу залучають до конкурсів малюнків на пропагандистську тематику, змушують вивчати викривлену історію та прищеплюють цінності, що суперечать їхній національній ідентичності.

Відтак, за даними ЦНС, одним із головних методів впливу окупантів є зміна змісту навчальних програм. Історію України замінюють на сфальсифіковані наративи, які виправдовують агресію та формують у дітей викривлене уявлення про власну державу. Уроки проводяться з акцентом на "правильну" версію подій, а альтернативна точка просто відсутня.

Крім цього, окупанти активно використовують творчі конкурси, зокрема малюнків та творів, як спосіб ідеологічної обробки. Школярам пропонують зображати представників РОВ як “героїв” та “захисників”.

"Така діяльність має на меті поступове знищення української ідентичності у дітей, які ще не можуть критично оцінювати інформацію", - наголосили в центрі.

Таким чином, політика систематичного промивання мізків дітям у школах на ТОТ може мати катастрофічні наслідки для майбутнього, оскільки діти, які ростуть у такому середовищі, можуть втратити зв’язок із власною культурою, мовою та історією.

Це загрожує створенням нового покоління, яке буде позбавлене української ідентичності та виховане в ідеології агресора.

"Центр національного спротиву засуджує такі дії окупантів, оскільки маніпуляція свідомістю дітей є тяжким злочином. Проте, деокупація регіонів є неминучою, тому кожен окупант та колаборант понесуть справедливе покарання за всі скоєнні злочини проти українського народу", - наголосили в ЦНС.