Российские администрации на временно оккупированных территориях Украины используют детей как инструмент для навязывания собственной идеологии. Особое беспокойство вызывает то, что пропагандистские мероприятия направлены даже на самых маленьких школьников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

По данным центра, детей с первого класса привлекают к конкурсам рисунков на пропагандистскую тематику, заставляют изучать искаженную историю и прививают ценности, противоречащие их национальной идентичности.

Поэтому, по данным ЦНС, одним из главных методов воздействия оккупантов является изменение содержания учебных программ. Историю Украины заменяют на сфальсифицированные нарративы, которые оправдывают агрессию и формируют у детей искаженное представление о собственном государстве. Уроки проводятся с акцентом на "правильную" версию событий, а альтернативная точка просто отсутствует.

Кроме этого, оккупанты активно используют творческие конкурсы, в частности рисунков и сочинений, как способ идеологической обработки. Школьникам предлагают изображать представителей РОВ как "героев" и "защитников".

"Такая деятельность имеет целью постепенное уничтожение украинской идентичности у детей, которые еще не могут критически оценивать информацию", - отметили в центре.

Таким образом, политика систематического промывания мозгов детям в школах на ВОТ может иметь катастрофические последствия для будущего, поскольку дети, которые растут в такой среде, могут потерять связь с собственной культурой, языком и историей.

Это грозит созданием нового поколения, которое будет лишено украинской идентичности и воспитано в идеологии агрессора.

"Центр национального сопротивления осуждает такие действия оккупантов, поскольку манипуляция сознанием детей является тяжким преступлением. Однако, деоккупация регионов неизбежна, поэтому каждый оккупант и коллаборационист понесут справедливое наказание за все совершенные преступления против украинского народа", - отметили в ЦНС.