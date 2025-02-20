Росіяни примусово вивозять українських дітей з окупованих територій в Крим, - ЦНС

Росіяни продовжують злочинну податку примусової депортації українських дітей з територій, які РФ окупувала після повномасштабної війни. Зокрема, українців вивозять до Криму з метою перевиховати, щоб стерти їм українську ідентичність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Як пише інформаційний ресурс, за підтвердженими даними, на навчання в школи окупованого Криму були вивезені понад 4 тисячі дітей. Ще понад 800 - зараховані до дитячих садків.

Перебуваючи там, діти змушені навчатися за російськими підручниками. Крім того, окупанти впроваджують пропагандистські виховні програми та формують викривлене сприйняття історії, в якій виправдовують війну Росії проти України.

"Такі дії – це не просто зміна місця навчання для дітей, а цілеспрямована спроба стерти їм українську ідентичність, примусово інтегрувати в правове та освітнє поле рф та ідентифікувати їх як громадян країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, яке забороняє країні-агресору депортацію та примусове переміщення дітей.

"Проте Кремль продовжує використовувати методи залякування, маніпуляцій і шантажу, щоб відірвати українських дітей від їхніх родин і зробити частиною власної пропагандистської системи", - додав ресурс.

Загалом Російська Федерація вже незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей з окупованих територій.

"Ще 1,5 мільйона залишаються під загрозою депортації. Ба більше, ворог змінює викраденим дітям персональні дані та громадянство, щоб унеможливити їхнє повернення в рідні домівки", - інформує Центр національного спротиву.

В кінці публікації ресурс наголосив, до викрадення українських дітей - це частина геноцидної політики Росії, і причетні до цих злочинів особи понесуть справедливе покарання. У ЦНС фіксувати та передавати всю інформацію про злочини окупантів і колаборантів, щоб зупинити беззаконня та відновити мирне життя на окупованих територіях.