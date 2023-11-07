Росіяни лякають мобілізацією студентів у Сумській області: Україна розвінчала фейки

Російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що в Сумській області нібито мобілізують студентів. Це - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації.

За інформацією відомства, інформація про "мобілізацію студентів технічних спеціальностей у Сумській області" з'явилася у ворожих Telegram-каналах. Вони стверджують, що відповідне розпорядження начебто підготувала Сумська обласна військова адміністрація.

Як доказ пропагандисти публікують фото так званого розпорядження.

"Верифікувавши інформацію в Сумській ОВА, Центр повідомляє, що там не розробляли такий документ. Крім того, подібне розпорядження суперечило б чинному законодавству України", - наголосили у відомстві.

Там також додали, що за допомогою таких фейків ворог намагається дискредитувати голів обласних адміністрацій та викликати невдоволення населення.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів оголошено мобілізацію та військовий стан. Але студенти мають право на відстрочку від мобілізації.

Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий запевнив, що відстрочка від мобілізації зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років.