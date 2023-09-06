Мобілізація студентів в Україні: кого точно не призвуть

Відстрочка від мобілізації зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра освіти та науки Оксена Лісового.

"Моя позиція проста: освіта в жодному разі не має бути про імітацію та лазівки. Натомість освіта, а тим паче вища освіта, має бути про усвідомлений вибір і процес здобуття. Навчатися ніколи не пізно, утім, вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів", - написав Лісовий.

За його словами, існує тенденція, коли люди використовують вступ до університетів як легальний, але нечесний спосіб уникнути мобілізації.

"Якщо подивитися на цифри, то маємо +55 тисяч студентів-чоловіків старше за 25 років у 2022 році в порівнянні з 2021, зокрема +33 тисяч на магістерському рівні. Своєю чергою такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти", - зазначив міністр.

Він додав, що законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді має на меті врегулювати це питання.

"У запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту", - пояснив Лісовий.

Натомість відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки).

"Право на освіту - гарантоване Конституцією України. І всі охочі й надалі зможуть його реалізовувати. Водночас у Конституції зазначено, що захист України, її незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян. Шукати лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов’язку - не про чесність і не про гідність", - додав міністр.

Мобілізація в Україні

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Нещодавно воєнний стан та мобілізація продовжили ще як мінімум до 15 листопада 2023 року.

Наразі під призов підлягають військовозобов'язані чоловіків віком від 18 до 60 років. Зокрема є й виключення, про які можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Тим часом в Україні близько 60 тисяч чоловіків використали навчання у вишах для ухилення від призову. У Верховній раді вже зареєстрований законопроєкт, який дозволить перекрити таку схему ухилення.