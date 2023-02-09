Росіяни у Луганській області розпочали наступ, який ЗСУ зможуть використати для контратаки, - ISW

Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри бойових дій підтверджують рух окупантів на північний захід від Сватового. Військове командування РФ повністю залучило частини кількох дивізій до наступальних дій на цій ділянці лінії фронту.
без досягнення цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей.
Ключові висновки ISW:
Повідомляється, що командування "народної міліції "ДНР" взяло під контроль російський артилерійський дивізіон, ймовірно, для підтримки зусиль зі зміцнення деградованих сил "ДНР" перед наступом Росії.
Повідомлення про підпорядкування російського мобілізованого персоналу формуванням "ДНР" також може свідчити про те, що російське військове командування, можливо, продовжує зусилля з інтеграції спеціальних формувань "ДНР" і "ЛНР" до збройних сил РФ, але, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами.
Російські офіційні особи продовжують пропонувати заходи для підготовки військової промисловості Росії до тривалої війни в Україні, а також, ймовірно, встановлюють додаткові умови для ухилення від санкцій.
Російські війська продовжили наступальні дії на північний захід від Сватового та активізували наступальні дії в районі Кремінної.
Російські війська здійснили обмежені наземні удари в районі міста Авдіївка-Донецьк і на заході Донецької області.
Повідомляється, що російські та українські сили продовжують дрібномасштабні бойові дії та розвідку в дельті річки Дніпро та на Кінбурнській косі.
Повідомляється, що група Вагнера вдається до більш жорсткої тактики у своїй кампанії вербування в'язнів, можливо, у відповідь на зниження ефективності кампанії.