Россияне в Луганской области начали наступление. ВСУ могут его использовать для контратаки, - ISW

Темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области в течение последней недели вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Специалисты объясняют, что оккупанты в Луганской области пытаются перехватить инициативу. Это может привести к их конечной кульминации на линии Сватово-Кременная без достижения целей захвата всей Луганской и Донецкой областей.

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры боев подтверждают движение кафиров к северо-западу от Сватового. Военное командование РФ полностью привлекло части нескольких дивизий в наступательные действия на этом участке линии фронта.

К слову, "максимальное обострение" наблюдается на Кременском направлении. В то же время в Запорожской области россияне вынуждены строить защитные сооружения.

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