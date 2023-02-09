Россияне в Луганской области начали наступление. ВСУ могут его использовать для контратаки, - ISW

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры боев подтверждают движение кафиров к северо-западу от Сватового. Военное командование РФ полностью привлекло части нескольких дивизий в наступательные действия на этом участке линии фронта.
Специалисты объясняют, что оккупанты в Луганской области пытаются перехватить инициативу. Это может привести к их конечной кульминации на линии Сватово-Кременная без достижения целей захвата всей Луганской и Донецкой областей.
Ключевые выводы ISW:
Сообщается, что командование так называемой "народной милиции "ДНР" взяло под контроль российский артиллерийский батальон, вероятно, для поддержки усилий, направленных на усиление деградированных сил "ДНР" перед наступлением России.
Сообщение о подчинении российских мобилизованных военнослужащих формированием "ДНР" может также свидетельствовать о том, что российское военное командование, возможно, продолжает усилия по интеграции специальных формирований "ДНР" и "ЛНР" в состав вооруженных сил РФ, но, вероятно, столкнется со значительными трудностями.
Российские чиновники продолжают предлагать меры по подготовке российской военной промышленности к затяжной войне в Украине, а также, вероятно, создают новые условия для уклонения от санкций.
Войска РФ продолжили наступательные действия северо-западнее Сватового и активизировали наступательные операции вблизи Кременной.
Оккупанты провели ограниченные наземные атаки в районе Авдеевки-Донецкая и на западе Донецкой области.
По сообщениям, российские и украинские войска продолжают мелкомасштабные перестрелки и разведывательную деятельность в дельте Днепра и на Кинбурнской косе.
Сообщается, что ЧВК "Вагнер" прибегает к более принудительной тактике в своей кампании по вербовке заключенных, возможно, в ответ на снижение эффективности этой кампании.