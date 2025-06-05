Росіяни лізуть, як таргани: у DeepState описали ситуацію в Сумській області

За словами Погорілого, ворог, за рахунок великої кількості піхоти, здійснює постійні штурмові дії. Сили оборони фізично не встигають знищувати окупантів, оскільки росіяни "лізуть як таргани", втім, продовжують відпрацьовувати по них FPV-дронами й артилерією. Наразі ж, метою окупантів є спроба зайти в глибину Сумської області.

Станом на сьогодні ворог, як відзначив аналітик платформи Deep State, окупував 10 населених пунктів. Зокрема додалась Водолага та Андріївка.

"Ситуація дуже динамічна. З початку там була інформація, що вони заходять в умовне село, але по них починають відпрацьовувати, вони не мають можливості закріпитися. На вечір вже може бути інша ситуація, коли вони там займують його. В скорому часі оновлять мапи", - пояснив він.