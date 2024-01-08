Росіяни в лікарнях Маріуполя почали вербувати людей на війну, - радник мера

Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька область) почали вербувати людей на війну з Україною прямо в місцевих лікарнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.
"Мілітаризація лікарень у Маріуполі", - йдеться в повідомленні.
Фото: Оголошення в лікарні Маріуполя (t.me/andriyshTime)
За словами Андрющенка, тепер їх використовують не тільки як госпіталі, а і як пункти вербування в російську армію.
Оголошення розвішують поруч із більшістю кабінетів вузьких спеціалістів.
Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни не зменшують темпів мобілізації у тимчасово окупованих районах Запорізької області. На облік ставлять юнаків з 17 років.
У партії російського диктатора Володимира Путіна є власна приватна військова компанія "Еспаньола". Путінський режим активізував рекрутинг до її лав.
Однак за оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, у Росії зростає кількість людей, незадоволених війною в Україні.
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