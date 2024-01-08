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Росіяни в лікарнях Маріуполя почали вербувати людей на війну, - радник мера

Архівне фото: Росіяни в лікарнях Маріуполя почали вербувати людей на війну (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька область) почали вербувати людей на війну з Україною прямо в місцевих лікарнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

"Мілітаризація лікарень у Маріуполі", - йдеться в повідомленні.

Фото: Оголошення в лікарні Маріуполя (t.me/andriyshTime)

За словами Андрющенка, тепер їх використовують не тільки як госпіталі, а і як пункти вербування в російську армію. 

Оголошення розвішують поруч із більшістю кабінетів вузьких спеціалістів.

Росія активно шукає людей для війни проти України

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни не зменшують темпів мобілізації у тимчасово окупованих районах Запорізької області. На облік ставлять юнаків з 17 років.

У партії російського диктатора Володимира Путіна є власна приватна військова компанія "Еспаньола". Путінський режим активізував рекрутинг до її лав.

Однак за оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, у Росії зростає кількість людей, незадоволених війною в Україні.

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