Россияне в больницах Мариуполя начали вербовать людей на войну, - советник мэра

Россияне во временно оккупированном Мариуполе (Донецкая область) начали вербовать людей на войну с Украиной прямо в местных больницах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко.
"Милитаризация больниц в Мариуполе", - говорится в сообщении.
Фото: Объявление в больнице Мариуполя (t.me/andriyshTime)
По словам Андрющенко, теперь их используют не только как госпитали, но и как пункты вербовки в российскую армию.
Объявления развешивают рядом с большинством кабинетов узких специалистов.
Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне не сбавляют темпов мобилизации во временно оккупированных районах Запорожской области. На учет ставят молодых людей с 17 лет.
У партии российского диктатора Владимира Путина есть собственная частная военная компания "Эспаньола". Путинский режим активизировал рекрутинг в ее ряды.
Однако, по оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, в России растет количество людей, недовольных войной в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.