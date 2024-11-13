Росіяни на Куп'янському напрямку перевдяглися у форму ЗСУ під час штурму, - Генштаб

Росіяни перевдягаються у форму ЗСУ

Варто зауважити, що це вже не перший відомий випадок, коли російські окупанти перевдягаються у форму ЗСУ та намагаються прорвати позиції українських захисників.

Зокрема, у 2022 році солдати РФ переодяглися в українську військову форму та спробували захопити наглядовий пост у Миколаївській області. Ворожих військових було знищено.

При цьому 2023 року було відомо, що росіяни використовували форму ЗСУ на Таврійському напрямі, але їх розкривали українські захисники.

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