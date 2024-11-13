Росіяни на Куп'янському напрямку перевдяглися у форму ЗСУ під час штурму, - Генштаб

Російські окупанти сьогодні, 13 листопада, намагалися наступати на Куп'янському напрямку. Частина була переодягнута у форму ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.
За даними Генштабу, починаючи з 14:30 російські солдати спробували прорвати українську оборону на Куп'янському напрямку. Штурмові групи ворога атакували в чотири хвилі.
Для спроби наступу росіяни задіяли близько 15 одиниць техніки, серед яких танки, бойові броньовані машини та установка розмінування УР-77.
"Слід зазначити, що частина російських солдатів була переодягнута у форму зразка Збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином", - уточнили в Генштабі.
Незважаючи на це, українські захисники зупинили ворога - знищено всю його бронетехніку, значну частину особового складу було ліквідовано.
Варто зауважити, що це вже не перший відомий випадок, коли російські окупанти перевдягаються у форму ЗСУ та намагаються прорвати позиції українських захисників.
Зокрема, у 2022 році солдати РФ переодяглися в українську військову форму та спробували захопити наглядовий пост у Миколаївській області. Ворожих військових було знищено.
При цьому 2023 року було відомо, що росіяни використовували форму ЗСУ на Таврійському напрямі, але їх розкривали українські захисники.
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