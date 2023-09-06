Росіяни на Кримському мосту встановили новий проліт замість пошкодженого (супутникові знімки)

Російські окупанти на Кримському мосту встановили новий проліт замість пошкодженого внаслідок атаки дронів 17 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки від сервісу Planet, які опублікувала російська служба Радіо Свобода.
Журналісти порівняли знімки за 3 та 5 вересня. На першому фото видно, що прольоту немає, а на другому - його відновили.
Зазначено, що раніше на південь від мосту були встановлені баржі, які, як передбачається, стануть основою для загородження, щоб "запобігти подібним атакам у майбутньому".
Атака на Кримський міст
Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, через що дорожнє полотно було пошкоджене. Джерела РБК-Україна повідомили, що це наслідки роботи СБУ спільно з ВМС України - по мосту вдарили надводними дронами.
У Росії назвали атаку на Кримський міст "терактом", а також заявили, що зможуть полагодити його не раніше листопада.
Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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