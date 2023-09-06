Россияне на Крымском мосту установили новый пролет вместо поврежденного (спутниковые снимки)

Журналисты сравнили снимки за 3 и 5 сентября. На первом фото видно, что пролета нет, а на втором - его восстановили.

Отмечено, что ранее южнее моста были установлены баржи, которые, как предполагается, станут основой для заграждения, чтобы "предотвратить подобные атаки в будущем".

Атака на Крымский мост

Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, из-за чего дорожное полотно было повреждено. Источники РБК-Украина сообщили, что это последствия работы СБУ совместно с ВМС Украины - по мосту ударили надводными дронами.

В России назвали атаку на Крымский мост "терактом", а также заявили, что смогут починить его не раньше ноября.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.