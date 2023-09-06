ua en ru
Ср, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни на Кримському мосту встановили новий проліт замість пошкодженого (супутникові знімки)

Крим, Середа 06 вересня 2023 09:45
UA EN RU
Росіяни на Кримському мосту встановили новий проліт замість пошкодженого (супутникові знімки) Фото: Кримський міст (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти на Кримському мосту встановили новий проліт замість пошкодженого внаслідок атаки дронів 17 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки від сервісу Planet, які опублікувала російська служба Радіо Свобода.

Журналісти порівняли знімки за 3 та 5 вересня. На першому фото видно, що прольоту немає, а на другому - його відновили.

Зазначено, що раніше на південь від мосту були встановлені баржі, які, як передбачається, стануть основою для загородження, щоб "запобігти подібним атакам у майбутньому".

Атака на Кримський міст

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, через що дорожнє полотно було пошкоджене. Джерела РБК-Україна повідомили, що це наслідки роботи СБУ спільно з ВМС України - по мосту вдарили надводними дронами.

У Росії назвали атаку на Кримський міст "терактом", а також заявили, що зможуть полагодити його не раніше листопада.

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Крым Крымский мост Війна Росії проти України
NEWS
Ізюм, Куп'янськ, Балаклія. Сьогодні річниця Харківського контрнаступу: як це було
Ізюм, Куп'янськ, Балаклія. Сьогодні річниця Харківського контрнаступу: як це було
DAILY
Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають