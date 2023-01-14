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Росіяни кожен день зносять багатоповерхівки в Маріуполі, - радник мера

Фото: Росіяни кожен день зносять багатоповерхівки в Маріуполі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти кожен день зносять багатоповерхові будинки у захопленому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Щодня в центрі Маріуполя - мінус багатоповерхівка", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко зазначає, що головний проспект міста перетворюють на ілюстрацію "зубів дракону", якими намагаються відрізати український Маріуполь від повернення додому.

"Ані "зуби дракону", ані нищення міста екскаваторами не зупинить процес деокупації. Маріуполь був, є та завжди буде українським містом - перлиною Приазов’я", - додав радник мера.

Нагадаємо, що окупаційна влада в Маріуполі наказала загарбникам прискорити знесення будинків. Така "вказівка" надійшла і від російського міністра, який відвідав місто.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області видають ордери на майно мешканців, які перебувають в евакуації. Відбувається так звана "націоналізація" квартир маріупольців.

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