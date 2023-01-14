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Россияне каждый день сносят многоэтажки в Мариуполе, - советник мэра

Фото: Россияне каждый день сносят многоэтажки в Мариуполе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты каждый день сносят многоэтажные дома в захваченном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Каждый день в центре Мариуполя - минус многоэтажка", - говорится в сообщении.

Андрющенко отмечает, что главный проспект города превращается в иллюстрацию "зубов дракона", которыми пытаются отрезать украинский Мариуполь от возвращения домой.

"Ни "зубы дракона", ни уничтожение города экскаваторами не остановит процесс деоккупации. Мариуполь был, есть и будет украинским городом - жемчужиной Приазовья", - добавил советник мэра.

Напомним, что оккупационные власти в Мариуполе приказали захватчикам ускорить снос домов. Такое "указание" поступило и от российского министра, посетившего город.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области выдают ордера на имущество жителей, находящихся в эвакуации. Происходит так называемая "национализация" квартир мариупольцев.

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