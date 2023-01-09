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Росіяни кинули на Соледар найбільш професійні загони "вагнерівців", - Сирський

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Понеділок 09 січня 2023 12:17
Росіяни кинули на Соледар найбільш професійні загони "вагнерівців", - Сирський Фото: росіяни кинули на Соледар найбільш професійні загони "вагнерівців" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, ворог кинув у Соледар найбільш професійні загони "вагнерівців".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Military Media Center.

Як відзначив Сирський, "вагнерівці", попри різні пропагандистські заяви, відступили від міста з численними втратами.

"Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони "вагнерівців". Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар", - заявив генерал-полковник Сирський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно командувач Сухопутних військ відвідав території Бахмутського та Соледарського напрямків для зміцнення оборони українських позицій

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