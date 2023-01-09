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Россияне бросили на Соледар наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев", - Сырский

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Понедельник 09 января 2023 12:17
Россияне бросили на Соледар наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев", - Сырский Фото: россияне бросили на Соледар наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, враг бросил в Соледар наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Military Media Center.

Как отметил Сырский, "вагнеровцы", несмотря на разные пропагандистские заявления, отступили от города с многочисленными потерями.

"Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские заявления о якобы захваченном Соледаре", - заявил генерал-полковник Сырский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно командующий Сухопутными войсками посетил территории Бахмутского и Соледарского направлений для укрепления обороны украинских позиций.

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