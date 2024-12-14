Росіяни кинули на штурми на Запорізькому напрямку незвичний транспорт (відео)

Ситуація на фронті

Варто зазначити, що за останню добу на фронті зафіксували 205 бойових зіткнень. Найважча ситуація на Покровському напрямку, там відбулося найбільше штурмів.

Сили оборони повідомили, що на Покровському напрямку внаслідок вогневого ураження зруйновані укріплення на окремих позиціях, що унеможливило їх подальше утримання. Окупантам вдалося покращити тактичне положення.

Також активні бої точаться на Лиманському, Курахівському та Времівському напрямках.

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